Уфа, 30 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Русско-башкирский онлайн-переводчик намерены выпустить в Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров во время встречи с выходцами из республики, проживающими в Казахстане.

Glavarb.ru Радий Хабиров на межрегиональном форуме учителей башкирского языка и литературы

Встреча состоялась 29 сентября во время визита официальной делегации Башкирии в Казахстан.

Глава республики отметил, что в Казахстане проживают 17 тысяч башкир. Он поблагодарил руководство страны за создание благоприятных условий для развития и сохранения национальной идентичности всех жителей Казахстана.

«Вы знаете, что мы активно занимаемся поддержкой и развитием башкирского языка, используем для этого современные цифровые технологии. За полтора года мы создали 12 мобильных приложений для его изучения с учётом разного уровня подготовки. Все они легко скачиваются. У меня самого в телефоне несколько таких приложений», — приводит пресс-служба республиканского правительства слова Хабирова, который анонсировал выпуск русско-башкирского онлайн-переводчика «Башкортсофт» в самое ближайшее время.

Глава республики пригласил выходцев из Башкирии активно принимать участие в международном диктанте по башкирскому языку. Он напомнил о госпрограмме по переселению соотечественников в Россию.

«С 2018 года по этой программе в Башкирию вернулись 200 наших земляков. Сейчас завершаем формирование планов на период до 2026 года. Прошу вас ознакомиться с этой программой. Башкортостан вас ждёт, зовёт. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали деятельные и трудолюбивые люди, готовые развивать нашу республику. Кроме того, сейчас мы разрабатываем проект по обучению детей выходцев из Башкирии в ведущих вузах региона», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии открыли памятник первому парламентарию Канзафар-бию.