Минобороны России проиграло иск на 816 млн рублей
Москва, 30 сентября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы не стал удовлетворять иск Минобороны РФ к красноярскому производителю космических систем — АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» на сумму более 816 млн рублей. Вердикт судьи Киселевой ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.
28 сентября 2021 года в карточке дела появилась запись — «в иске отказать полностью», но само решение пока недоступно для ознакомления. В споре речь шла «о взыскании 816 413 495,62 рубля».
Напомним, в июне 2021 года министерство уже проиграло красноярской компании иск на 1,5 млрд рублей. Сумма фигурировала как неустойка. А до этого, осенью 2020 года, суд отказал во взыскании с АО почти 19 млн рублей.
Справка: АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» выступает крупным подрядчиком Роскосмоса. Один из контрактов с госкорпорацией был заключен на 11 млрд рублей.