Москва, 30 сентября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы не стал удовлетворять иск Минобороны РФ к красноярскому производителю космических систем — АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» на сумму более 816 млн рублей. Вердикт судьи Киселевой ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

28 сентября 2021 года в карточке дела появилась запись — «в иске отказать полностью», но само решение пока недоступно для ознакомления. В споре речь шла «о взыскании 816 413 495,62 рубля».

Напомним, в июне 2021 года министерство уже проиграло красноярской компании иск на 1,5 млрд рублей. Сумма фигурировала как неустойка. А до этого, осенью 2020 года, суд отказал во взыскании с АО почти 19 млн рублей.