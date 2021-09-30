Москва, 30 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Рубль 29 сентября торговался первую половину дня на уровне 72,75 руб. Его стабильность на европейской сессии поддерживалась растущими ценами на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Андрей Репин ИА REGNUM Деньги

На американской сессии рубль сдал позиции доллару взамен на прибыль против евро и британца.

По итогам дня рубль подешевел к доллару США и подорожал к единой валюте и британскому фунту. Пара доллар/рубль повысилась на 0,06%, до 72,84 руб. Пара евро/рубль — упала на 0,70%, до 84,50 руб., фунт/рубль — на 0,70%, до 97,86 руб.

Индекс доллара вырос до нового максимума за 11 месяцев, чему способствовали возросшие ожидания сокращения покупок активов ФРС США к концу года и повышения процентной ставки 2022 года. Уход от риска негативно сказался на всех основных валют.

Пара евро/доллар упала до ключевой поддержки 1,1600 и находится на грани ее пробоя. Фунт подешевел к доллару на 0,8%, до 1,3425 против доллара США на фоне опасений по поводу экономических последствий нехватки газа и борьбы за топливо.

Сегодня, 30 сентября, на торгах в Азии основные валюты торгуются в плюсе. Сегодня рынки закрывают месяц и квартал.

Для доллара США сентябрь лучший месяц в III квартале. В последние дни его укрепление усилилось на фоне потоков в конце месяца и роста доходности на американские облигации.

Баррель нефти марки Brent подешевел на 0,8% до $77,77. Цена находится в коррекционной фазе. На фоне ухода от риска и ралли доллара, покупатели потеряли ускорение. Без роста цен на нефть рублю сложно будет укрепляться.

С утра по рисковым активам наблюдается положительная динамика. Позитивных новостей подбросил Блумберг. Китайская Evergrande Group, как говорят, возобновила строительство около 20 жилых проектов в Гуандуне.

Помимо этого, соучредитель и главный исполнительный директор Marathon Asset Management Брюс Ричардс заявил сегодня, что инвестиционная фирма впервые на этой неделе покупает долг Evergrande и продолжит покупки по низким ценам.

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