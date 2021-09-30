Барнаул, 30 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. В преддверии Дня пожилого человека, отмечаемого в мире 1 октября, Алтайкрайстат обнародовал данные о количестве жителей Алтайского края и Республики Алтай в возрасте с 60 по 75 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Выяснилось, что на 1 января 2021 года в крае проживало 452,2 тысячи человек данной возрастной группы. Мужчин — 181,0 тысячи человек (40,0%), женщин — 271,2 тысячи человек (60,0%).

В Республике Алтай ситуация примерно такая же: на 1 января 2021 года проживало 30 673 человека данной возрастной группы. Мужчин — 12 630 человек (41,2%), женщин — 18 043 человека (58,8%).

По данным территориального отделения Пенсионного фонда РФ, на 1 января 2021 года на учете в Алтайском крае состоял 621 901 пенсионер по старости, что на 2,2%, или на 13 933 человек меньше, чем на 1 января 2020 года. Численность пенсионеров по старости составила 27,1% от общей численности населения края.

Средний размер назначенных месячных пенсий по старости на 1 января 2021 года в крае составил 15 292 рубля и увеличился по сравнению с 1 января 2020 года (14 470 рублей) на 5,7%, в реальном выражении (с учетом индекса потребительских цен) — на 0,2%.

В Республике Алтай средний размер назначенных пенсий по старости на 1 июля 2021 года составил 15 095,9 рублей и увеличился по сравнению с прошлым годом на 6,2%, в реальном выражении (с учетом индекса потребительских цен) — на 0,5%.

Напомним, День пожилого человека принято отмечать повсеместно в первый день второго осеннего месяца — 1 октября: это торжество имеет международный статус. По данным Всемирной организации здравоохранения, официально пожилой возраст считается с 60 по 75 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с кризисом многим пенсионерам в Алтайском крае стало не хватать пенсии, они стали хуже питаться. Некоторые не могут позволить себе даже дешёвой курицы, а самым популярным продуктом в, к примеру, в Топчихе, стали обрезанные свиные ребрышки по 170 рублей, на которых мяса практически нет.

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