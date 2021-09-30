Москва, 30 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Сотрудники компании Group-IB уверены в невиновности своего руководителя Ильи Сачкова, ранее арестованного по обвинению в государственной измене. Об этом 29 сентября говорится в обнародованном на сайте Group-IB заявлении.

Group-ib.ru Илья Сачков

Уточняется, что в течение ближайшего времени компанией будет руководить ее сооснователь и технический директор Дмитрий Волков и добавляется, что все подразделения Group-IB работают в штатном режиме.

Также отмечается, что в настоящее время юристы Group-IB занимаются изучением постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 28 сентября в отношении Скачкова.

«Сотрудники уверены в невиновности своего руководителя и его честной деловой репутации. Выдвинутые обвинения и обстоятельства уголовного дела пресс-служба Group-IB не комментирует, в связи с проведением процессуальных действий», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне суд арестовал Илью Сачкова по делу о государственной измене, также в московской штаб-квартире компании были проведены обыски, которые, как предполагается, связаны с этим уголовным делом.