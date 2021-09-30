Хабаровск, 30 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Рыбаки Хабаровского края обескуражены — лососевая путина-2021 оказалась пустой, как никогда. В соцсетях жители из районов пишут, что так и не смогли запастись рыбой. Подход горбуши и кеты оказался крайне скудным.

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«Рыба выше Николаевска-на-Амуре поднимается всё меньше и меньше. Это ожидаемый итог путины в этом году, причина отсутствия рыбы — в 2021 году на нерест пришло поколение 2017 года, которое было полностью выловлено четыре года назад. Кризис, который мы имеем сейчас, — это последствия того дикого капитализма, который существовал на Амуре с 2013 по 2018 год, когда не было никаких ограничительных мер, проходных дней, бесконечные добавления лимитов к и так изначально завышенным объёмам, использование всего ассортимента орудий лова. Именно тогда регулятор «проглядел» приближающуюся беду», — рассказал на странице allorayon27 председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим Бергеля.

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Нынешней осенью комиссии по регулированию вылова из-за низкого захода лосося в Амур пришлось закончить промышленную путина раньше срока. Рыбопромышленники отмечают, что путина-2021 была самой спокойной с точки зрения регулирования: в начале года удалось сгладить острые углы, не допустить запрета сетей, что позволило всем выйти на промысел с теми орудиями лова, с которыми они и должны были работать, и предприятия поймали достаточные объёмы. Но вопрос: «Чего ждать в следующем году?» остаётся актуальным.

«Необходимо правильно оценить итоги прошедшей путины и не допустить в следующем году попыток решить проблему путем уничтожения кого-либо. Как мы всегда говорили: запретительные меры — плохие меры. Необходимы сбалансированные меры, стимулирующие и ограничивающие для всех — тогда рыба вернется в Амур, и он снова станет рыбной житницей», — считает Максим Бергеля.

По мнению рыбаков, в этом году власти упустили один важный фактор: малое количество проходных дней в Амурском лимане для ставных орудий лова. Впрочем, учитывая общие мизерные объёмы вылова, рыбаки не исключают, что в следующем году количество «заездков» в «низовке» сократится в силу их неэффективности при таком малом скоплении рыбы.

«Ни одной рыбы ещё не поймали. Мы же ради неё тут и сидим», — пишут жители села Троицкое Нанайского района.

Местные рыбаки уверены, что виной всему не только высокая вода, но в большей степени — перекрытие лимана в Николаевском районе «заездками», когда рыбе в буквальном смысле не дают пройти.

«Нерестилищ лосося на основных притоках Амура практически нет. Запасы лососевых стремительно снижаются», — пишут авторы телеграм-канала Komsagram.

При это, дальневосточники возмущены стоимостью красной икры, цена на которую взлетела до неприличия. Самая низкая — 3 тыс. рублей за кг, тогда как в 2020 году можно было купить за 2—2,5 тыс. рублей. Верхняя планка на деликатес в этом году достигает 4 тыс. рублей и выше за кг.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее острая ситуация с браконьерством водных биологических ресурсов сложилась на Дальнем Востоке в трёх регионах — на Сахалине, в Бурятии и Хабаровском крае.