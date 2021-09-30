Пенза, 30 сентября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В Пензенской области за последнее время выросла в разы нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено. Количество вызовов скорой медицинской помощи в сутки достигает до 1,8 тысяч, сообщает региональный минздрав.

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В 22 медицинских организациях Пензенской области развернули инфекционные койки. Ежесуточно в регионе выявляют более 200 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние две недели наметилась тенденция к ее росту, связанная с активной регистрацией заносов и вторичных случаев инфицирования в школьных коллективах детей (только в Пензе ежесуточно 35−55 случаев первичного подозрения и установленных диагнозов).

На фоне роста заболеваемости будут задействованы дополнительно 20 единиц автотранспорта. За пациентами с сахарным диабетом и болезнями кровообращения усилят наблюдение. Для них планируют возобновить работу колл-центров. Для амбулаторных пациентов организуют дистанционное консультирование врачами-терапевтами. Планируется проводить видеоконференцсвязи между врачами и пациентами в целях корректировки лечения и мониторинга состояния здоровья. Это касается повторного обращения пациентов уже с установленным диагнозом, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области суммарная заболеваемость ОРВИ превышает эпидпорог на 80,3%. К предыдущей неделе динамика заболеваемости составляет +37,6%. Среди жителей старше 15 лет пороговый уровень заболеваемости превышен на 152,5%.

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