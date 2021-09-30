Оренбург, 30 сентября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В Оренбурге силовики задержали молодого человека, который занимался подменой ценников на товарах в магазине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

В магазине

Тревожный сигнал поступил из сетевого гипермаркета, расположенного на ул. К.Рокоссовского. Сотрудник службы безопасности торгового объекта пояснил, что оренбуржец вызвал подозрения и был остановлен на выходе из торгового зала. Молодой человек подменил ценник на товаре, оплатил его на кассе и собирался удалиться.

По предварительной информации, молодой человек неоднократно совершал в этом магазине подобные действия. За последние полгода он шесть раз приобретал товары обманным путем.

Подозреваемый в преступлении доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.