Тарбагатайский район, Бурятия, 30 сентября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В Бурятии разгорается скандал из-за представления, устроенного для школьников в Тарбагатайском районе. Видео с танцующей женщиной в откровенном наряде и с ножом во рту появилось в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео на странице «Новости Улан-Удэ» в инстаграм Представление для школьников в Бурятии

«Вот такое представление приехало к школьникам начальных классов. Это Тарбагатайский район. Верхний Саянтуй. Здание клуба. Родители возмущены этой артисткой», — прокомментировал автор.

Многие пользователи согласились, что представление получилось не совсем детским.

«Понятно же, что программа готовилась для другой публики. Грустно, что не разбираясь заказывают такое для детей, и стыдно, что сами артисты к такому наплевательски относятся — лишь бы платили», — заметила Тамара.

«Отцы в восторге», «Можно узнать, где следующее шоу?», — шутят комментаторы.

Впрочем, некоторые пользователи считают, что ничего излишне откровенного в представлении нет.

«Вы что в цирке не были никогда? Там у выступающих и пооткровеннее костюмы, девушка в купальнике, все норм. Или то что бутылка с ножом? Надо проверять программу, тем более для детей», — заключила Одара.