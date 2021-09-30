Стокгольм, 30 сентября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Шведская студия Neon Giant выпустила важное обновление к своей игре The Ascent. Об этом 30 сентября сообщает портал PCGamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Разработчики отметили, что отзывы геймеров очень помогли им в решении ряда проблем. Например, они смогли отследить и исправить ошибки в трёх миссиях, из-за которых игроки не могли продолжить прохождение The Ascent.

Neon Giant также решила проблему с трассировкой лучей, которая проявлялась в случае запуска игры на ПК с операционной системой Windows 10. Команда проекта сообщила, что вскоре выпустит ещё один патч.

Напомним, релиз The Ascent состоялся 29 тюля 2021 года. Это ролевая экшен-игра в киберпанк-стилистике, действие которой происходит в мире футуристической антиутопии.