Сухогрузы Viktor Tsoi и Egor Letov вышли в открытое море под флагом Либерии
Сеул, 30 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Сухогрузы, получившие свои названия в честь лидеров российских рок-групп «Кино» и «Гражданская оборона» Viktor Tsoi и Egor Letov вышли в открытое море под флагом Либерии. Об этом 29 сентября сообщает РБК.
Сухогрузы класса Ultramax (грузоподъёмность от 60 тыс. до 65 тыс. тонн) из флота группы «Солар» были построены в Южной Корее. Согласно данным сервиса по отслеживанию судов VesselFinder, оба судна ходят под флагом Либерии, Viktor Tsoi находится в Средиземном море, а Egor Letov в голландском порту Флиссинген.
Брат Егора Летова Сергей отметил, что ему приятно, что корабль носит имя брата. По поводу согласования названия судна к родственникам Летова, по словам его брата, никто не обращался. Родственники Виктора Цоя от комментариев отказались.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре заложили корвет «Бравый».