Сеул, 30 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Сухогрузы, получившие свои названия в честь лидеров российских рок-групп «Кино» и «Гражданская оборона» Viktor Tsoi и Egor Letov вышли в открытое море под флагом Либерии. Об этом 29 сентября сообщает РБК.

Yosomono Цой жив!

Сухогрузы класса Ultramax (грузоподъёмность от 60 тыс. до 65 тыс. тонн) из флота группы «Солар» были построены в Южной Корее. Согласно данным сервиса по отслеживанию судов VesselFinder, оба судна ходят под флагом Либерии, Viktor Tsoi находится в Средиземном море, а Egor Letov в голландском порту Флиссинген.

Брат Егора Летова Сергей отметил, что ему приятно, что корабль носит имя брата. По поводу согласования названия судна к родственникам Летова, по словам его брата, никто не обращался. Родственники Виктора Цоя от комментариев отказались.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре заложили корвет «Бравый».