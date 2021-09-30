Кемерово, 30 сентября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Кемерове, по последним данным, 184 373 жителя города сделали прививки от коронавируса. В том числе 45 574 — в возрасте старше 60 лет, сообщает мэрия муниципалитета.

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«Пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции может любой желающий в возрасте от 18 лет. Наличие противопоказаний определяет врач на приёме перед прививкой. Записаться можно по номеру 122, а также в регистратуре поликлиники», — уточнили в городской администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе выздоровели уже более 54 тыс. пациентов с коронавирусом.