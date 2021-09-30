Челябинск, 30 сентября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Челябинской области Контрольно-счётная палата проверит Главное управление лесами. Об этом сообщили журналистам в ведомстве.

Webelement.ru Финансовый аудит

Работа начнётся 4 октября. В ходе неё предстоит изучить полноту осуществления полномочий, расходы на оплату труда, законность госзакупок и т.д.

Проверка является плановой. Она коснётся собственно управления лесами, а также областного управление лесничествами.