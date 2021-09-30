Ильинский район, Пермский край, 30 сентября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В Пермском крае осуждены трое мужчин за незаконную вырубку деревьев, ущерб от которой оценили примерно в 3 млн рублей, сообщает краевая прокуратура.

Pixabay.com Вырубка деревьев

Установлено, что преступная группа создана в 2019 году. Организатор привлек к незаконной рубке деревьев в лесу своего отца, знакомого предпринимателя и сотрудника Ильинского участкового лесничества. Члены группы действовали согласно распределённым обязанностям. Организатор осуществлял технологические процессы, связанные с рубкой деревьев. Отец лидера группы вел наблюдение за окружающей обстановкой, а лесничий заранее информировал о проводимом патрулировании леса и проверках. При пособничестве предпринимателя деревья вывозили на пилораму.

Суд назначил организатору рубок восемь лет лишения свободы, его отцу — шесть с половиной лет со штрафом 20 тыс. рублей. Кроме того, мужчинам запрещено течение на двух лет десяти месяцев и двух с половиной лет заниматься деятельностью, связанной с заготовкой и переработкой древесины. Предприниматель приговорен к пяти годам лишения свободы.

Лесничий ранее заключил досудебное соглашение со следствием. В октябре 2020 года в отношении него вынесен приговор. Мужчине назначили два года и четыре месяца лишения свободы, которые он отбывает в колонии общего режима.