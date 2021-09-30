Салехард, 30 сентября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. На Ямале в связи с утратой доверия уволен начальник Надымского филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Установлено, что в течение 2017 года дирекцией с одним подрядчиком заключено 16 государственных контрактов на содержание и ремонт автомобильной дороги Сургут-Салехард. Приёмка выполненных работ возлагалась на начальника Надымского филиала дирекции, который состоял с директором фирмы-подрядчика в близких отношениях.

При том, что начальник ведомства не доложил о конфликте интересов, дорогостоящие дорожные работы были выполнены подрядчиком с нарушением установленных стандартов и технологий.

По представлению прокуратуры с начальником Надымского филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» расторгнут трудовой договор в связи с утратой доверия.