Кемерово, 30 сентября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1262 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 8971 человек», — уточнил оперштаб.

Всего в Кузбассе выявлено 56 876 случаев заражения коронавирусом, 54 318 человек выздоровели, 1296 пациентов скончались.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кемеровской области на утро сегодня, 30 сентября, за прошедшие сутки выявлено 167 случаев заражения коронавирусной инфекцией.