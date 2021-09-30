Нью-Дели, 30 сентября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Не менее шести человек стали жертвами падения автобуса в реку Рингди в штате Мегхалая на северо-востоке Индии, 30 сентября передает телеканал NDTV.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло ночью на шоссе Тура — Шиллонг. Еще несколько пострадали. По сведениям журналистов, водитель транспортного средства не справился с управлением, и автобус упал с обрыва. Полиция начала расследование обстоятельств аварии.

Как сообщалоИА REGNUM, 29 сентября на севере Израиля автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. В результате ДТП погибли по меньшей мере пять человек и еще более 30 пострадали.

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