Уфа, 30 сентября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Решением Ленинского районного суда г. Уфы имущество бывшего начальника Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Башкирии обращено в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

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Сообщается, что в суд поступило исковое заявление прокурора республики к бывшему полицейскому и другим лицам об обращении в доход России жилого дома, земельного участка, гаража, трех нежилых помещений (офисов), квартиры, двух автомобилей, 60 088 долларов США, 20 евро, 30 090 рублей, которые были изъяты во время обыска в жилом доме, 36 000 рублей, изъятых при осмотре автомобиля.

Отмечается, что в ноябре 2020 года в прокуратуру Башкирии из МВД по региону поступил доклад о невозможности завершения контроля за расходами начальника Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Башкирии, его супруги и несовершеннолетних детей.

По данным суда, полицейский был уволен со службы после проведенной проверки, в ходе которой было установлено, что он давал незаконные указания своим подчиненным о проведении выездных осмотров автотранспортных средств и о постановке на учет автомобилей без изучения представленной документации.

Ответчик не смог представить доказательства приобретения на законные доходы двух автомобилей, квартиры, двух нежилых помещений, 1/3 доли в праве собственности на нежилое помещение, 60 088 долларов США.

«Более того, квартира, автомобиль, два нежилых помещения, 1/3 доли в праве собственности на нежилое помещение, были оформлены на ближайших родственников ответчика и его супруги (на совершеннолетнего сына и мать супруги), что также свидетельствует о сокрытии ответчиком, который замещал должность начальника МРЭО ГИБДД МВД по Башкирии, своих доходов, поскольку сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ответчика на своего совершеннолетнего сына и мать супруги не обязан был представлять», — говорится в сообщении.

В результате суд вынес решение обратить в доход государства два автомобиля, два нежилых помещения, 1/3 доли в праве собственности на нежилое помещение, квартиру, 60 088 долларов США.