Барнаул, 30 сентября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. По случаю отмечаемого 30 сентября Дня интернета Алтайкрайстат обнародовал любопытные данные относительно доступности «всемирной паутины» для жителей Алтайского края и Республики Алтай.

habashdesign Интернет

В частности, отмечается, что в 2020 году доступ в интернет имели 77,3% домашних хозяйств края, что оказалось несколько ниже, чем в целом по России (80%, и ненамного ниже, чем в целом по Сибирскому федеральному округу (77,4%).

В Республике Алтай в 2020 году доступ в интернет имели 84,2% домашних хозяйств, что оказалось выше, чем в целом по России (80%) и Сибирскому федеральному округу (77,4%).

Также известно, что в Алтайском крае основным средством для выхода в сеть стали мобильные устройства — 66,4% (Россия — 70,7%, Сибирский федеральный округ — 67,7%). Домашние настольные (стационарные) компьютеры, подключенные к сети интернет, имели 68,2% граждан.

В Республике Алтай охват мобильным интернетом гораздо выше — 81,6% (Россия — 70,7%, Сибирский федеральный округ — 67,7%). Домашние настольные (стационарные) компьютеры, подключенные к сети интернет, в республике имели 52,8% домашних хозяйств.

Что касается госуслуг, полученных через интернет в 2020 году, то в Алтайском крае ими воспользовалось 71,4% человек (по России — 81,1%). В тройку государственных услуг, пользующихся наибольшей популярностью среди населения края, вошли: онлайн-запись на прием к врачу — 40,1% от общей численности населения, получавшего государственные и муниципальные услуги, оплата налогов и сборов — 32,5%, услуги МВД/ ГИБДД — 24,9%.

В Республике Алтай доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, по итогам 2020 года составила лишь 66,4% (по России — 81,1%). В тройку государственных услуг, пользующихся наибольшей популярностью среди населения региона, вошли: онлайн-запись на прием к врачу — 30,0% от общей численности населения, получившего государственные и муниципальные услуги, услуги образования — 28,2%, услуги МВД/ ГИБДД — 26,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, День интернета в России отмечается 30 сентября уже в 24-й раз.