Вашингтон, 30 сентября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. В соцсети Twitter набирает популярность публикация, автор которой рассказал о курьёзной ситуации, в которую из раза в раз попадает его робот-пылесос. Пост был размещён 29 сентября на Twitter-странице NathanBLawrence.

Робот пылесос

Владелец устройства опубликовал фотографию, которая даёт понять, что робот самостоятельно выключил себя в результате столкновения с пружинным дверным ограничителем. NathanBLawrence отметил, что подобное происходит каждое утро.

https://twitter.com/NathanBLawrence/status/1443223625105092608

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