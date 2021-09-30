Екатеринбург, 30 сентября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В Свердловской области идёт доследственная проверка по факту гибели полуторагодовалой девочки под колесом грузовика. Об этом сообщает областное управление СКР.

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В ходе проверки выясняются условия и причины, которые привели к трагедии. о итогам проверочных мероприятий будет принят дальнейшее решение.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в посёлке Кедровка. Девочка 2020 года рождения спряталась за колесом. Когда машина тронулась, то ребёнка задавило.