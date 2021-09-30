Кемерово, 30 сентября, 2021, 07:44 — ИА Регнум. В Кемеровской области на утро сегодня, 30 сентября, за прошедшие сутки выявлено 167 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 164 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Новокузнецк — 25, Междуреченск — 22, Кемерово — 20, Белово — 18, Юрга — десять, Калтан — семь, Прокопьевск — семь, Ленинск-Кузнецкий — шесть, Осинники — пять, Киселевск — пять, Тисульский МО — пять, Новокузнецкий МР — четыре, Анжеро-Судженск — четыре, Гурьевский МО — три, Промышленновский МО — три, Юргинский МО — три, Яшкинский МО — три, Березовский — два, Тайга — два, Мариинский МО — два, Тяжинский МО — два, Яйский МО — два, Краснобродский — один, Мыски — один, Полысаево — один, Беловский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Прокопьевский МО — один, Чебулинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 164 пациента выздоровели, шесть человек скончались.