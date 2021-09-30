Улан-Удэ, 30 сентября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В Бурятии все подтопленные в результате паводка дома освободились от воды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, 29 сентября начата откачка грунтовых вод с территории ДНТ «Ургаса».

Главное управление МЧС по Бурятии Ликвидация последствий паводка в Бурятии

"Сотрудниками МЧС России проложена рукавная линия протяженностью около 1200 метров. Всего в Иволгинском районе нарастающим итогом силами двух пожарно-насосных станций откачано более 40 тысяч тонн воды», — отметили в ведомстве.

За сутки от воды освободились два дома. К настоящему времени вода остаётся на территории почти 400 приусадебных участков. При этом подтопленных жилых домов нет.

Спасатели, а также добровольцы и сотрудники местных администраций проводят обходы по дворам, просушивая дома при помощи тепловых пушек. Всего к 29 сентября в селе Хоронхой и городе Улан-Удэ уже 69 строений.