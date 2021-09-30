Новокузнецк, Кемеровская область, 30 сентября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. В Новокузнецке начали готовить к зиме общественный транспорт. Об этом сообщило управление по транспорту и связи города.

Мэрия Новокузнецка Подготовка общественного транспорта к зиме

Отмечается, что работы по подготовке к холодам начались в середине сентября, в общий объём работ входят: проверка топливной системы, замена аккумуляторов, проверка систем отопления, тормозов и других элементов техники.

По данным новокузнецкой администрации, на сегодняшний день зимнее техническое обслуживание прошло уже более 70% всего автобусного парка города, завершить сезонную подготовку планируют до 10 октября.