Томск, 30 сентября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. В Томской области врачам в борьбе с COVID-19 помогают 258 ординаторов и студентов Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), студентов медицинских колледжей. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в администрации региона.

Rosminzdrav.ru Студент-медик

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Студенты-медики и ординаторы работают в стационарах и поликлиниках согласно их квалификации — врачами, в качестве среднего и младшего медперсонала. Они находятся под наблюдением более опытных медицинских работников.

«Для медорганизаций Томской области это ощутимая помощь в период подъёма заболеваемости, а для студентов возможность поработать «на передовой» — прокомментировал начальник регионального департамента здравоохранения Сергей Дмитриев.

Ещё 155 студентов СибГМУ работают в Центре удалённого медицинского мониторинга. Они отвечают на звонки горячих линий облздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 сентября в Томской области подтверждено 43 560 случаев заражения коронавирусом.