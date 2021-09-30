Курган, 30 сентября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. В Курганской области доставка сжиженного газа в баллонах до потребителя вновь регулируется государством. Об этом сообщает пресс-служба департамента государственного регулирования цен и тарифов Зауралья.

Rmnt.ru Поставка сжиженного природного газа в балонах

Вернуть государственное регулирование цен на сжиженный газ в баллонах и стоимость его доставки до потребителя стало возможным после того, как ФАС России внесла изменения в Методические указания по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, отмечают в ведомстве.

Ранее размер платы за доставку сжиженного газа в баллонах к месту, указанному потребителем (частные дома, дачи), устанавливался по соглашению потребителя и продавца.

С 1 октября 2021 года в Курганской области установили тариф на сжиженный газ в баллонах с доставкой до потребителя. Теперь стоимость одного килограмма сжиженного газа в баллоне с учётом доставки до потребителя составляет 71, 4 рубля, стоимость баллона вместимостью 18 кг составит 1285 рублей (ранее 1400 рублей).