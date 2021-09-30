Чита, 30 сентября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. С 2022 года сельхозтоваропроизводители Забайкалья смогут получить новый вид государственной поддержки. Как сообщает 30 сентября пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова начальника отдела сельского хозяйства и природных ресурсов регионального минфина Елены Кутьиной, господдержка будет направлена на реализацию проектов в сфере развития сельского туризма.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

«По предварительным данным, малым сельхозпредприятиям Забайкалья в виде грантов «Агротуризм» в 2022 году будет предусмотрено три миллиона рублей. В конкурсном отборе на получение поддержки смогут принять участие сельхозтоваропроизводители, соответствующие критериям микро‑ и малого предпринимательства, дополнительным видом деятельности которых является развитие сельского туризма. Исключение составляют личные подсобные хозяйства», — пояснила чиновница.

В министерстве финансов отметили, что новый вид поддержки будет введён в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года российские правительство утвердило программу социально-экономического развития Забайкальского края. Снятию логистических барьеров и развитию туризма послужит реконструкция аэропортов, мостов и дорог, а также модернизация железнодорожной инфраструктуры.

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