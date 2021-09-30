Пермь, 30 сентября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Пермская телебашня вечером 1 октября включит праздничную иллюминацию в честь 90-летия телевидения в России, сообщает пресс-служба городской администрации.

Gorodperm.ru/ Иван Кабалин Телебашня

Днём рождения отечественного телевидения считается 1 октября 1931 года, когда начались первые опытные регулярные передачи движущихся изображений по радио. Передачи велись из студии при московском радиоузле.

Пермский телецентр строился на средства Министерства связи СССР и крупных предприятий Перми, Березников и Соликамска. Высота башни составляет 180 метров. В регионе это самый высокий объект. Он был возведен за 19 месяцев вместо плановых 36 и принят Госкомиссией в постоянную эксплуатацию 4 ноября 1958 года.