Кемерово, 30 сентября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Кемеровской области 819 771 человек получает сегодня по линии Пенсионного фонда России выплаты по обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению. Общий размер выплат превышает 13 млрд рублей в месяц. Об этом сообщает региональное отделение ПФР.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пенсионер

Отмечается, что около 20% от общего количества кузбасских пенсионеров продолжает вести активную трудовую деятельность.

«Есть в регионе и долгожители. Самой пожилой пенсионерке, проживающей в Калтане в этом году исполнится 107 лет. Мужчина — долгожитель на пять лет младше и живёт в Яшкинском районе», — уточнили в ПФР.

В целом в Кемеровской области насчитывается 89 человек, отметивших вековой юбилей и старше.