Казань, 30 сентября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали еще четыре случая смерти от коронавирусной инфекции. За время пандемии в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 30 сентября 743 человека, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Очередными жертвами заболевания стали один мужчина и три женщины в возрасте от 68 до 97 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии на 29 сентября были вакцинированы 1 млн 81 тыс. 724 человека, в том числе за сутки — 1550. Полный курс вакцинации прошли 947 523 человека.

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