Астрахань, 30 сентября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Арбитраж Астраханской области отказал крупному производителю соли — оренбургской компании «Руссоль» — в удовлетворении иска к государственному заповеднику «Богдинско-Баскунчакский», управлению Росимущества и администрации посёлка Нижний Баскунчак. Истец требовал снести плотины по реке Горькая — основном притоке озера Баскунчак, мотивируя тем, что те нарушают водный баланс и уровень воды в озере падает. Суд с этими доводами не согласился. Решение суда ещё может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Вердикт

Само решение пока не обнародовано. Между тем в карточке громкого дела 29 сентября 2021 года появилась запись судьи Богатыренко — «отказать в иске».

Компания-истец, владельцем которой является иностранная фирма «Руссоль лимитед» (RUSSALT LIMITED), требовала признать плотины самовольными постройками. Спор усложняло то, что сооружения были возведены много лет назад. На начальном этапе слушаний ответчики уточняли, что придётся искать в архивах документы 1930-х годов.

В ходе слушаний в дело вмешались в качестве третьих лиц служба природопользования и охраны окружающей среды региона, Минприроды РФ, управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также областное министерство промышленности и природных ресурсов, и Астраханская межрайонная природоохранная прокуратура.

Скандал вокруг озера Баскунчак: «Руссоль» подала в суд на заповедник