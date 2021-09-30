Уфа, 30 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Тела двух погибших обнаружили во время тушения пожара в деревянном двухэтажном многоквартирном доме в Уфе. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Прокуратура Ярославской области В Среднем поселке дома горят почти каждый день

Сообщается, что вечером 29 сентября спасатели получили информацию о том, что на ул. Ак Идель, 4 горит расселённый деревянный двухэтажный многоквартирный дом 46×15 метров, а также деревянная обрешетка на металлической крыше.

Отмечается, что спасатели были подняты по повышенному рангу пожара. Они подали семь стволов РСК-50. Вскоре пожар был локализован на площади 1000 кв. метров.

Рано утром в ходе разбора конструкций огнеборцы обнаружили тела двух погибших, сейчас специалисты устанавливают их личности. Сотрудники спасательной службы устанавливают причину пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тела двух человек.