Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 30 сентября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. По меньшей мере 270 тысяч человек в Пуэрто-Рико столкнулись с массовыми отключениями электричества из-за аварии на распределительной подстанции Агирре на юге страны. Об этом 29 сентября сообщило агентство EFE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Вместе с тем в большинстве районов подача энергии восстановлена. Без электричества остаются около семи тысяч человек. По факту случившегося начато расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа около 1,1 млн человек в американских штатах Луизиана и Миссисипи остались без света из-за наступления урагана «Ида».

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