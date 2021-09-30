Барнаул, 30 сентября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. Активисты проекта ОНФ «Село. Территория развития» в Алтайском крае просят прокуратуру проверить соблюдение сроков исполнения государственных контрактов на возведение шести фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в селах с численностью населения от 100 до двух тысяч человек в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

ОНФ Шесть сельских ФАПов в Алтайском крае возводят с отставанием от графика

Как сообщает 30 сентября пресс-служба ОНФ, речь идет о модульных ФАПах в селах Мичуринское и Свердловское Хабарского района, селе Луговое Каменского района, селе Ситниково Баевского района, селе Дмитро-Титово Кытмановского района и поселке Октябрьский Зонального района.

Согласно условиям государственных контрактов, подрядчик — «ООО МодульСтрой» — должен был завершить работы до 31 августа. Модульные конструкции собраны, но до сих пор в них идут отделочные работы.

«С июня мы обращаем внимание министерства здравоохранения Алтайского края на проблемы с возведением ФАПов. Где-то ситуация нормализовались, например, в селе Шаталовка Родинского района и селе Костин Лог Мамонтовского района. В Хабарском, Каменском и Баевском районах ситуация стабильно тревожная.

Теперь отставание от графика наметилось в Кытмановском и Зональном районах. Помимо сборки модульных конструкций и работ внутри помещений, подрядчик должен благоустроить территории вокруг ФАПов. Пока неясно, когда в итоге новые медицинские учреждения начнут принимать пациентов», — пояснил координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития» в Алтайском крае Константин Емелин.

Общественники отметили, что в предыдущие годы за возведение ФАПов в рамках национального проекта «Здравоохранение» в регионе отвечали два ведомства — минстрой и минздрав. Теперь заказчиком выступает минздрав, он полностью контролирует ход работ.

Но ситуация с соблюдением сроков исполнения контрактов ухудшилась по сравнению с предыдущими годами.

Как сообщало ИА REGNUM, в программу модернизации первичного звена здравоохранения Алтайского края включено строительство 129 объектов. По словам алтайского губернатора Виктора Томенко, «в основном в программе объекты, требующие реконструкции, по сути дела воссоздания, поскольку они фактически пришли в негодность — в первую очередь моральную, а какие-то и в физическую».

В декабре 2020 года в ОНФ сообщили, что в крае построили 15 фельдшерско-акушерских пунктов, но денег на приобретение оборудования у местных чиновников не нашлось.

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