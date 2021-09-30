Оренбург, 30 сентября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. В Оренбургской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Планируется, что 1 октября оперштаб будет рассматривать вопрос о дальнейшем формате обучения школьников — дистанционном или очном. Об этом заявил министр образования региона Алексей Пахомов, сообщает портал ria56.ru.

Mos.ru Дистанционное обучение

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Глава минобра отметил, что из-за неблагополучной эпидобстановки вынуждены изменять организацию учебного процесса. «Эта мера реализуется сейчас во многих регионах России, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей», — сказал он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 22 сентября на дистанционное обучение отправлены ученики пятых-десятых классов в Оренбурге, а 23 сентября — в Бузулуке. Причиной для введения такой меры стал всплеск заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекции.