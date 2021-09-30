Владивосток, 30 сентября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Во Владивостоке 30 сентября завершился чемпионат Вооружённых сил (ВС) России по гребно-парусному двоеборью. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) на сайте Минобороны РФ.

Александр Полегенько ИА REGNUM Посадка команды в шлюпку на время

В торжественной церемонии закрытия, состоявшейся на водной станции спортивного центра морской и физической подготовки ФАУ МО РФ ЦСКА, приняли участие шестнадцать состязавшихся команд ВМФ и высших военных учебных заведений страны.

Чемпионом ВС РФ по гребно-парусному двоеборью стала команда Военно-учебного научного центра (ВУНЦ) ВМФ ВМА. Второе место завоевала команда Военного института физической культуры (ВИФК). Третье место — команда Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова (ЧВВМУ).

В гребле на шлюпках на дистанции 1000 метров чемпионом стала команда ВИФК. Серебро у сборной ВМФ (Военно-учебного научного центра (ВУНЦ) ВМФ ВМА). Бронза — у курсантов ЧВВМУ из команды «ВМФ».

В гребле на шлюпках с разворотом на дистанции 2000 метром также победила команда ВИФК. На втором месте курсанты ЧВВМУ из команды «ВМФ». На третьем — команда ВУНЦ ВМФ ВМА.

Как сообщало ИА REGNUM, женская сборная России заняла третье место в командных соревнованиях по гребле на каноэ на чемпионате мира.

Читайте также: В Красноярске поставили необычный рекорд