Руководство Всемирного банка одобрило предоставление Гаити $75 млн
Порт-о-Пренс, 30 сентября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Предоставление Гаити $75 млн для восстановления экономики после мощного землетрясения в августе текущего года одобрило руководство Всемирного банка. Об этом 30 сентября сообщает новостной портал Gazette Haiti.
Уточняется, что выделенные средства будут направлены на создание более 10 тыс. рабочих мест в районах, пострадавших от землетрясения. Кроме того, часть средств направят на поддержку и восстановление 4 тыс. предприятий.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло в южной части Гаити 14 августа. В результате удара стихии погибли более 2,2 тыс. человек, пострадали более 12,7 тыс. Кроме того, было полностью разрушено 53 тыс. зданий, ещё 83 тыс. построек разрушились частично. Ситуация в стране усугублялась кризисом, спровоцированным убийством президента Гаити Жовенеля Моиза, которое произошло 7 июля 2021 года в городе Петьонвиль, в резиденции главы государства.