Порт-о-Пренс, 30 сентября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Предоставление Гаити $75 млн для восстановления экономики после мощного землетрясения в августе текущего года одобрило руководство Всемирного банка. Об этом 30 сентября сообщает новостной портал Gazette Haiti.

(сс) Feed My Starving Children (FMSC) Дети. Гаити

Уточняется, что выделенные средства будут направлены на создание более 10 тыс. рабочих мест в районах, пострадавших от землетрясения. Кроме того, часть средств направят на поддержку и восстановление 4 тыс. предприятий.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло в южной части Гаити 14 августа. В результате удара стихии погибли более 2,2 тыс. человек, пострадали более 12,7 тыс. Кроме того, было полностью разрушено 53 тыс. зданий, ещё 83 тыс. построек разрушились частично. Ситуация в стране усугублялась кризисом, спровоцированным убийством президента Гаити Жовенеля Моиза, которое произошло 7 июля 2021 года в городе Петьонвиль, в резиденции главы государства.