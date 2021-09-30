Абакан, 30 сентября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Месячник гражданской обороны (ГО) пройдёт в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Александр Ульяненко ИА REGNUM Всероссийские учения по гражданской обороне в Обнинске

Мероприятия в рамках месячника ГО пройдут в Хакасии с 1 по 31 октября. Цель проведения — привлечение внимания населения к вопросам безопасности и защиты от ЧС природного и техногенного характера.

Октябрь в Хакасии начнётся с комплексных тренировок по ликвидации ЧС. В них примут участие федеральные и республиканские органы власти, органы местного самоуправления.

В рамках месячника будет подготовлена познавательная программа для студентов и школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе с 1 октября по 1 ноября запланировано проведение месячника гражданской обороны.

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