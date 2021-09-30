Уфа, 30 сентября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Полицейский пострадал в результате конфликта, который произошел после ДТП в Башкирии. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП

По предварительной информации, поздно вечером 29 сентября в Уфе на улице братьев Кадомцевых автомашина «Лада Веста» с окраской службы такси, за рулем которой находился 42-летний мужчины, столкнулась со стоящим автомобилем Kia Optima, под управлением жителя Уфы.

По имеющейся информации, во время разбирательства участниками ДТП поссорились.

«Водитель «Весты» и его 38-летний пассажир напали на водителя иномарки, и таксист ударил его холодным оружием. Находившиеся неподалёку двое мужчин попытались помешать этому, тогда таксист нанёс ножевые ранения одному из них, как выяснилось позже, 29-летнему жителю Иглинского района», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что водитель «Лада Веста» и его пассажир были задержаны стражами порядка, которые также изъяли орудие.

«Установлено, что злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также установлено, что он и его пассажир ранее судимы. Первый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ), угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК РФ), самоуправство (ст.330 УК РФ) и незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств (ст.228 УК РФ); его пассажир, 38-летний уфимец, — за изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.186 УК РФ), кражу (ст.158 УК РФ), незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств (ст.228 УК РФ) и грабеж (ст.161 УК РФ)», — сообщает пресс-служба

Сообщается, что водителем автомобиля Kia Optima оказался лейтенантом полиции 28-ми лет, сотрудником городского полка ДПС. Он находился не на службе и не был в форме.

В настоящее время пострадавшие доставлены в медучреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.