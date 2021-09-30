Иволгинский район, Бурятия, 30 сентября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. В Бурятии сотрудники полиции продолжают работы по установлению личности погибшей женщины, тело которой нашли 9 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили корреспонденту в пресс-службе МВД по региону.

МВД по Республике Бурятия В Бурятии найдено тело неизвестной женщины

Труп лежал в 3 км от села Сужа Иволгинского района в местности Тологой. Погибшая азиатской внешности, в возрасте 40−45 лет, плотного телосложения. Предположительно, женщина умерла 4−5 августа. Она была одета в кофту, синие джинсы и синие резиновые тапочки.

«Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой при наличии какой-либо информации о личности данной гражданки сообщить в полицию Республики Бурятия», — добавили в ведомстве.