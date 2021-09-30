Киев, 30 сентября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Киев готов создать «серьезные проблемы» для России, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 29 сентября в интервью «РБК-Украина».

«Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона!». Иллюстрация к басне Крылова «Слон и Моська»

Он обвинил Москву в «манипуляциях, лжи и цинизме», а также в том, что она якобы ведет войну против Украины.

«Но другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы», — сказал глава МИД .

Кулеба также отметил, что Украина «не сидит, ожидая у моря погоды», а пытается совестно со своими партнерами выработать условия, которые должны будут «заставить РФ прекратить агрессию».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что противоречия между Москвой и Киевом напоминают ему конфликты арабов и евреев из-за Храмовой горы и Иерусалима.