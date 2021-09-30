Курган, 30 сентября, 2021, 07:09 — ИА Регнум. В Пермском крае обнаружено тело 32-летнего жителя Кургана, которого поисковики разыскивали месяц. Об этом сообщается в группе «Регион 59 — поиск пропавших» в социальной сети «ВКонтакте».

cocoparisienne Пропавший человек

Курганец пропал 18 августа. Он уехал в Москву, но до пункта назначения не доехал.

«Найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске», — сообщается в группе.

На автовокзал Перми курганец приехал для пересадки. Отмечается, что смерть мужчины носит ненасильственный характер.