Пермь, 30 сентября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. В Перми сегодня, 30 сентября, жителям предоставляют возможность незамедлительно получить QR-код вакцинированного от COVID-19, сообщает минздрав региона.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

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На площади возле цирка в течение дня будет работать передвижной пункт вакцинации, где предложат антиковидные вакцины «Спутник Лайт», «Спутник V» и антигриппозную вакцину «Ультрикс Квадри». После прививки «Спутник Лайт» пермяки смогу сразу получить QR-код.

Препарат «Спутник Лайт» применяют для ревакцинации тех, кто более шести месяцев назад привился «Спутником V». Кроме того, прививку «Спутник Лайт» делают тем, кто перенёс коронавирус не меньше полугода назад.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае с 4 октября начнёт действовать система QR-кодов в качестве фильтра безопасности при посещении общественных мест.