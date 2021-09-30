Кызыл, 30 сентября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 11 890, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители выявлены в городах Кызыл и Ак-Довурак, а также в Тоджинском, Кызылском, Дзун-Хемчикском и других районах.

«Из 563 заболевших мужчин — 25, женщин — 28. По возрасту: детей до 17 лет — 15, от 18 до 49 лет — 30, от 50 до 64 лет — 5, старше 65 лет — 3», — отметили в минздраве.

Госпитализировано за сутки 37 пациентов. Всего по состоянию на 30 сентября, в стационарах Кызыла лечатся 287 больных, в том числе 25 детей и 17 беременных женщин. Занятость коечного фонда составила 84,4%.