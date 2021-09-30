Штат Калифорния, США, 30 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Вокалист американской панк-рок группы Blink-182 Марк Хоппус сообщил, что ему удалось вылечиться от рака. Об этом 30 сентября сообщил сам музыкант в своём Instagram.

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Хоппус уточнил, что вернулся от своего онколога, который подтвердил полное исцеление от рака. Музыкант добавил, что теперь ему придётся тщательнее следить за здоровьем и каждые полгода в обязательном порядке проходить обследование.

Blink-182 — американская панк-рок группа, была создана в 1992 году в Калифорнии. Музыканты группы творят в жанре, сочетающем элементы панк-рока и поп-музыки.

Вокалист и бас-гитарист группы Марк Хоппус сообщил в июне текущего года о своём смертельном заболевании и начале лечения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вокалист Blink-182 Хоппус рассказал как проходит его лечение от рака.