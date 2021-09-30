Гай, Оренбургская область, 30 сентября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. В городе Гае Оренбургской области совершено тройное убийство. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

Jo Naylor Убийство

По данным ведомства, ранним утром 30 сентября после ликвидации пожара в квартире дома обнаружены тела двух девушек со следами насильственной смерти. Тело еще одной жертвы с аналогичными телесными повреждениями обнаружено во дворе многоквартирного дома.

«Следственной группой в составе следователей и сотрудников отдела криминалистики производятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Для координации действий личного состава осуществлен выезд руководства следственного управления», — сказали в СУ СКР по Оренбуржью.