Волгоград, 30 сентября, 2021, 06:52 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека погибли в результате столкновения автомобилей ВАЗ-2114 и «Газель» на трассе в Волгоградской области, 29 сентября сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

ДТП

Кроме того, ещё два человека пострадали. ДТП произошло на трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. После столкновения автомобили загорелись. Из-за аварии движение по этому участку трассы было затруднено.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября на дороге вблизи деревни Лужицы Кингисеппского района Ленинградской области столкнулись автомобили «Лада Ларгус» и Renault Duster. Погибли три человека и еще трое серьезно пострадали. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.