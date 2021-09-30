Кош-Агачский район, Алтай, 30 сентября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. В Республике Алтай завершены полевые работы добровольческой экспедиции «По следам снежного барса». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в экспедиции приняли участие 19 волонтёров из семи регионов страны.

Правительство Республики Алтай Снежный барс

В сентябре они проверили 43 фотоловушки, установленные на хребте Чихачёва в местах обитания снежного барса в июне 2021 года. Кроме того, они поставили сеть новых ловушек на зиму.

По снимкам было установлено возвращение из Монголии старейшего снежного барса Алтая по кличке Хоргай, за которым учёные следят уже десять лет. Ирбис всё лето передвигался по хребту на север, пока в начале сентября его не увидели рядом с границей с Тувой.

«Регистрации Хоргая в этом и прошлых годах позволили оценить величину его охотничьего участка. Она занимает площадь не менее 750 квадратных км. Это косвенно свидетельствует о небогатой кормовой базе на данной территории», — отметили в правительстве.