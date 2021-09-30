Абакан, 30 сентября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Ещё семь пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Жертвами коронавирусной инфекции стали 34-летний мужчина и шесть женщин (59 лет, 63 года, 75 лет, 80 лет, 82 года, 85 лет).

С начала 2021 года в Хакасии умер 731 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в республике выявлен 21 271 носитель коронавируса.