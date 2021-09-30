Хабаровск, 30 сентября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. На Центральном кладбище Хабаровска минувшей ночью 30 сентября были разрушены более 50 памятников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

(сс) summa Кладбище

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«Такие набеги вандалов случаются периодически, а сценарий их действий практически всегда один и тот же: бегут и толкают попадающиеся на пути памятники, некоторые падают, ломаются и раскалываются. Сотрудники полиции занимаются поисками злоумышленников», — рассказали в управлении жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда мэрии Хабаровска.

Территория кладбища 180 га, есть видеонаблюдение — 15 камер, но по словам специалистов, обзор могут закрывать деревья. Погосту 80 лет.

Отмечается, что это уже не первый случай вандализма — несколько лет назад полиции удалось установить тех, кто проник на кладбище и нанес разрушения. Ими оказались подростки одного из детских домов.

Как сообщало ИА REGNUM, суд Арсеньева в Приморье вынес приговор в отношении двух несовершеннолетних, которые признаны виновными в вандализме.